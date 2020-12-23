Знаменитая Марина Ребека дала сольный концерт в Москве

В Большом зале Московской консерватории с программой из песен и романсов итальянских и русских композиторов по приглашению телеканала "Россия-Культура" выступила одна из лучших оперных певиц сегодняшнего дня - латышская сопрано Марина Ребека в дуэте с французским пианистом Матьё Пордой. В почти двухчасовом одноактном концерте звучала музыка Верди, Тости, Респиги, Кюи, Чайковского и Рахманинова.

Выступление оперной звезды в жанре вокальном миниатюры - событие редкое. Но карантинные ограничения, спрутом охватившие весь мир, заставляют артистов-музыкантов быть изобретательными и находить себя в новых амплуа, чтобы не упустить шанс реальной, а не виртуальной встречи с публикой. К тому же для Марины Ребеки - звезды "Ла Скала", Венской государственной оперы, "Ковент-Гарден", Берлинской государственной оперы, Метрополитен и не только - этот вечер стал дебютом на прославленной консерваторской сцене. И, конечно, волнение было разлито в воздухе. Тем более что до последнего момента не было уверенности в том, что концерт состоится, так как получение визы в эпоху пандемии - задача трудноразрешимая. Хотя прежде певица уже выступала в Москве и с большим афишным концертом, и в филармонической версии оперы Чайковского "Евгений Онегин", где предстала прекрасной Татьяной Лариной, но все это было на подмостках зала имени Чайковского.

Вечер в Консерватории начался с двадцатиминутной задержкой, что в некоторой степени только усилило эмоциональное напряжение. И уже второй номер программы - Ave Maria Верди прозвучал драматически мощно и проникновенно. Надо заметить, что сейчас многие певцы начинают выступления именно с молитвенной музыки... Но тут совершенно неожиданно ее "продолжением" стала "Застольная"! Наука составления камерных программ очень сложна и даже "коварна". Обычно тут певцу помогает, а часто играет главенствующую роль пианист, который в данном случае, конечно, не аккомпаниатор, а соавтор. Матьё Пордой - опытный музыкант, много музицирующий с певцами, и, в принципе данная программа уже была представлена в Милане, в Тулузе и в Цюрихе.

Однако после большой карантинной паузы дуэту явно не хватило репетиционного времени, дабы внести в программу актуальные изменения и вновь обрести профессиональное и эмоциональное единение. Чувствовалось, что певица и пианист находятся на разных волнах. И когда в момент исполнения романса Рахманинова "Диссонанс" планшет, по современной моде притаившийся на пюпитре в качестве "шпаргалки", предательски отказался откликаться на пассы руками своей хозяйки, пианист тоже растерялся…

Программа же в целом достойна комплиментов, ибо основана не на "запетых", шлягерных романсах, (хотя есть и они), а на редко исполняемых сочинениях. В первой части это миниатюры Отторино Респиги "Ночь", "Дождь", "Туман", а во второй - романсы Цезаря Кюи "Царскосельская статуя", "Я помню вечер", "Коснулась я цветка". Отличительная черта интерпретационного стиля Марины Ребеки в камерном репертуаре - сдержанность, на которую иногда падает тень однообразия, помноженная на красоту настоящего лирико-драматического голоса.

И все же когда дело дошло до бисов, то места романсам не нашлось. Певица под рояль исполнила три фрагмента из итальянских опер - арию Чио-Чио-Сан из "Мадам Баттерфляй" Пуччини, Болеро Елены из "Сицилийской вечерни" Верди и арию Валли из одноименной оперы Каталани. И тут певица раскрылась еще и как удивительная актриса, что очень тоскует по настоящему оперному театру с надеждой на то, что новый год принесет открытие и театров, и границ.