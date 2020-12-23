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23.12.2020 13:10
Рубрика: Спорт

Хоккей с мячом, но все еще без крыши

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 290(8344)
Сегодня кировская "Родина" и нижегородский "Старт", выступающие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, проведут очередные матчи турнира.
Фото: ХК "Родина" Фото: ХК "Родина"
Фото: ХК "Родина"

"Родина" на своем льду примет "Мурман" (коллектив из Мурманска), а "Старт" сыграет в Новосибирске с местным "Сибсельмашем". Соперники кировчан и нижегородцев - аутсайдеры, набравшие по шесть очков и занимающие два последних места в таблице - 13-е и 14-е. Впрочем, и "Родина" со "Стартом" недалеко от них ушли: у вятской команды в активе семь очков и 11-е место, у нижегородской - 10 очков и девятое место. Возможно, они после встреч с "Мурманом" и "Сибсельмашем" увеличат отрыв от них. В матче предыдущего тура, кстати, нижегородцы обыграли мурманчан на их льду со счетом 4:1. А кировчане в том же туре на домашней арене ничего не смогли противопоставить красноярскому "Енисею" - 1:6.

Фото: iStock
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Неудачное выступление некогда именитых "Родины" и "Старта" во многом объясняется не самыми лучшими условиями для тренировок: несмотря на то что высокопоставленные чиновники обоих регионов неоднократно замахивались на строительство крытой арены для хоккея с мячом, конкретных сдвигов в этом направлении пока нет. А у соперников, которые идут сейчас в лидерах, крыша надо льдом уже есть. Объяснять, какое преимущество дает арена, защищенная от атмосферных осадков, думается, излишне.

В свое время по поводу качества льда очень метко высказался Владимир Янко, заслуженный тренер СССР. Он привел немую сцену, которую наблюдал перед началом матча "Кузбасс" - "Старт" в Кемерове:

- Нижегородцы вышли на разминку и ахнули: никогда такого ровного льда не видели! Конечно, если играть в футбол на огороде, то и цеховая команда может обыграть "Челси". А для оттачивания мастерства необходимы если не идеальные, то очень хорошие условия, лед для нас - все.

Накануне сегодняшних матчей редакция нижегородского филиала "Российской газеты" в формате видеоконференции провела круглый стол, посвященный хоккею с мячом, пригласив к непростому разговору экспертов и чиновников. И если правительство Кировской области делегировало специалиста для беседы с корреспондентом "РГ" на тему "Перспективы строительства крытых стадионов для хоккея с мячом", то представители нижегородского правительства, к большому сожалению, в плотном рабочем графике не нашли времени на общение с гостями "Российской газеты".

Комментарий

Евгения Сон, начальник отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области:

- Хоккей с мячом - базовый вид спорта в регионе. Его очень любят в Кирове, болельщики всегда горячо поддерживают "Родину": болеть за нее - для горожан традиция, заложенная в 1932 году. У нас особое внимание уделяется тем направлениям, где есть достижения. Поэтому осуществляется финансирование спортивной школы отделения хоккея с мячом, в перспективе надеемся на то, что в городе появится крытый стадион, на котором смогут заниматься не только хоккеисты, но и конькобежцы. Понятно, что не только строительство стадиона с крышей, но и его содержание - удовольствие не из дешевых. Тем не менее рассчитываем после 2024 года рассмотреть типовой проект и при посредстве государственно-частного партнерства построить крытую ледовую арену. Кстати, этот вопрос мы намерены обсудить и с болельщиками "Родины", встреча с которыми намечена на январь.

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