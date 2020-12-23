Прокурор запросил 11 лет обвиняемому в ДТП с нижегородскими школьниками

Новости

Информацию для детей будут проверять более тщательно 16:47
Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
Путин: Ситуация в "Красном бору" не лучше, чем в Усолье-Сибирском 15:57
Суд продлил домашний арест политологу Николаю Платошкину 15:55
Вице-мэр Ракова объяснила, чем осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весенней 15:54
Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердят до конца года 15:41
Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов 15:30
Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с трудовыми мигрантами 15:27
Задержаны шесть человек за убийства на национальной почве 15:24
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube 15:24
СМИ: Ушедший от Муцениеце к Карпович Прилучный завел роман с Брутян 15:16
Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб 15:13
Путин призвал реагировать на рост цен на жилье 15:12
Голикова отметила прирост населения в 11 российских регионах 15:09
Заммэра Москвы рассказала, когда удастся победить коронавирус 15:05
Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 15:03
Рубрика: Происшествия

Прокурор запросил 11 лет обвиняемому в ДТП с нижегородскими школьниками

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

11 лет колонии общего режима грозит обвиняемому в ДТП со школьниками в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

МВД: Убитая мужем нижегородка перед смертью обращалась в полицию

Такое наказание запросил сегодня государственный обвинитель в ходе рассмотрения дела в Нижегородском районном суде. Также он счел обоснованными и попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших. Как стало известно "РГ", речь идет о компенсации морального вреда восьми пострадавшим в размере 300 тысяч рублей каждому. Следующее заседание назначено на 14 января.

Свою вину подсудимый не признал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ: речь идет о езде в пьяном виде, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, авария случилась в декабре прошлого года. Машина вылетела на тротуар и въехала в толпу школьников, которые шли на спектакль вместе с двумя взрослыми. В результате одна из женщин скончалась.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Видео: Заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду