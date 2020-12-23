Прокурор запросил 11 лет обвиняемому в ДТП с нижегородскими школьниками

11 лет колонии общего режима грозит обвиняемому в ДТП со школьниками в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Такое наказание запросил сегодня государственный обвинитель в ходе рассмотрения дела в Нижегородском районном суде. Также он счел обоснованными и попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших. Как стало известно "РГ", речь идет о компенсации морального вреда восьми пострадавшим в размере 300 тысяч рублей каждому. Следующее заседание назначено на 14 января.

Свою вину подсудимый не признал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ: речь идет о езде в пьяном виде, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, авария случилась в декабре прошлого года. Машина вылетела на тротуар и въехала в толпу школьников, которые шли на спектакль вместе с двумя взрослыми. В результате одна из женщин скончалась.