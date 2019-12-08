Новости

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
Ученые назвали три основных этапа старения человека 10:25
Бывший депутат Рады: Украина неблагодарна по отношению к Москве 10:15
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства 10:00
Радулов забил после того, как пропустил один матч из-за решения тренера 09:50
Лукашенко поздравил Путина с юбилеем подписания Договора о создании СГ 09:40
Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики" 09:33
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард 09:30
Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт" 09:30
Боксер Коробов не смог завоевать титул чемпиона мира 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Видеокамера запечатлела момент страшной аварии в Нижнем Новгороде, когда иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу школьников. Видео было опубликовано в соцсетях.

ДТП произошло вечером 7 декабря. Водитель внедорожника Toyota выезжал с прилегающей территории на улице Горького, пересек встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, которые в сопровождении взрослых направлялись в ТЮЗ на спектакль.

Фото: iStock
В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

Девять детей и двое взрослых попали в больницу, троим потребовалась операция. Позже из-за травм скончалась мама одной из учениц.

43-летний водитель внедорожника отказался от медицинского освидетельствования, он был задержан. Мужчина не трудоустроен, ранее был лишен водительских прав.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов