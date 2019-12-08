Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео

Видеокамера запечатлела момент страшной аварии в Нижнем Новгороде, когда иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу школьников. Видео было опубликовано в соцсетях.

ДТП произошло вечером 7 декабря. Водитель внедорожника Toyota выезжал с прилегающей территории на улице Горького, пересек встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, которые в сопровождении взрослых направлялись в ТЮЗ на спектакль.

Девять детей и двое взрослых попали в больницу, троим потребовалась операция. Позже из-за травм скончалась мама одной из учениц.

43-летний водитель внедорожника отказался от медицинского освидетельствования, он был задержан. Мужчина не трудоустроен, ранее был лишен водительских прав.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".