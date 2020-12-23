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23.12.2020 18:35
Рубрика: Общество

В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина

Текст: Яна Шамаева

Власти Марий Эл решили объявить 31 декабря выходным днем после рекомендации президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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- Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным. Госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной, - сказала пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.

Она уточнила, что рабочий день, как и в других регионах, перенесут на 26 декабря. Ранее в Марий Эл планировали оставить 31 декабря рабочим.

Напомним, сегодня во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным днем. С таким предложением ранее выступил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.


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