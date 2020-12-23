В Саратове бывших полицейских осудили за пытки утюгом

В Саратове бывших сотрудников полиции в среду суд признал виновными в избиении и пытках.

На скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела уголовного розыска полиции в пригородном Саратовском районе Алексей Ин и трое оперуполномоченных: Роман Краснюк, Роман Бозриков и Алексей Стулин. Судья посчитал доказанным, что сыщики насилием пытались заставить 31-летнего мужчину сознаться в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда Саратова, ночью 25 сентября прошлого года Бозриков и Стулин избили подозреваемого, затем по приказу Ина двое полицейских держали мужчину на полу, а Бозриков дважды прижег его тело раскаленным утюгом через влажное полотенце. По заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавшему был причинен вред средней тяжести.

Уголовное дело в отношении полицейских было возбуждено после того, как они привезли подозреваемого для обыска к нему домой, родственники увидели ожоги и обратились в прокуратуру и СК. После служебной проверки всех четырех сыщиков уволили из полиции. Сами полицейские в ходе следствия и суда отрицали свою вину.

Суд признал экс-сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий. Каждому из пыточной "команды" назначено наказание по пять лет лишения свободы, также они лишены специальных званий. После оглашения приговора бывших правоохранителей взяли под стражу в зале суда.

Кроме того по решению суда в пользу пострадавшего с МВД РФ взыскана компенсация морального вреда и расходы на судебные издержки в сумме 530 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.