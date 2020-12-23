Жительница Балашова, бывшая узница фашистских лагерей Нина Яковлевна Дубова в конце года получила подарок - новое жилье.

Этой весной "РГ-Неделя" уже рассказывала в статье "Награда до востребования" (от 22.04.2020) о ситуации, в которой оказалась наша читательница. Раньше ветеран жила в квартире на пятом этаже в доме без лифта. После операции на тазобедренном суставе пенсионерка ходит с палочкой, и подъем на последний этаж ей не одолеть. Женщина попросила местные власти оказать ей помощь в ремонте старого дома в поселке Пинеровка, который купила около 20 лет назад. Со временем в доме развалилась печка, требовался серьезный ремонт, жить там стало невозможно. Пытаясь добиться помощи, Нина Яковлевна ссылалась на поручения президента РФ, которые тот давал по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Несколько лет на все обращения пенсионерка получала сходные ответы: мол, прежние региональные программы по ремонту жилья ветеранов уже завершены, а в Балашовском муниципальном районе своя целевая программа по улучшению жилищных условий участников войны также отсутствует, поэтому законных оснований, чтобы помочь пенсионерке, нет.

И все-таки мир не без добрых людей, выход удалось найти. Случилось это после того, как ситуацию взял под свой контроль депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков. Глава Балашовского района Павел Петраков сообщил нам, что помощь участнице войны попытаются оказать за счет внебюджетных средств. С редакцией также связалась помощница Николая Панкова Вера Ермакова, которая подтвердила, что ветерану поможет региональная организация партии "Единая Россия".

После еще одного осмотра домика Нины Яковлевны было принято решение старое разваливающееся жилище не ремонтировать, а построить ветерану новый дом.

В начале июня я получил радостное письмо от сына Нины Яковлевны.

- Стройка началась. Сегодня залит фундамент, брошена в него денежка, - написал Дмитрий Дубов.

Строительство продолжалось около полугода, не было простым и беспроблемным. Но, как рассказывает Нина Дубова, все время ей было к кому обратиться за поддержкой. Руку на пульсе стройки постоянно держали Николай Панков и его помощники. Ну и "Российская газета" тоже приглядывала.

И вот стройка завершена. Дом получился небольшой, всего на 24 квадратных метра, но зато, как считает хозяйка, удобный. Сложили его из кирпича, стены утеплили и закрыли снаружи профилем. На участке пенсионерки пробурили скважину. Установили водонагреватель, и теперь в доме всегда есть горячая вода. Санузел сделали не на улице, а внутри жилья, и в нем тепло. Родные закупили и привезли запас дров на зиму.

Как говорит Нина Яковлевна, она очень благодарна всем, кто оказал ей помощь, помог исполниться заветной мечте о своем доме, чтобы она могла рядом растить цветы и овощи. А депутат областной Думы Сергей Гладков, который курировал стройку в Балашове, вообще стал ей, по словам бабушки, родным и близким человеком.

Сейчас Нина Яковлевна приболела и пока живет вместе с семьей сына. Надеется, как почувствует себя лучше, переехать в Пинеровку и отпраздновать новоселье в собственном доме.