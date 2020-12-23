Спектакль омской драмы выдвинут на "Золотую маску" сразу в пяти номинациях.

Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" - из категории вечных. Сколько бы ни ставили, она всякий раз звучит по-новому и всегда актуальна. В очередной раз это попытался доказать Омский театр драмы. Билеты на спектакль разбирают сразу, как только они появляются в кассе.

Спектакль поставили на малой сцене. Это - принципиальный выбор режиссера. Поэтому зрители являются едва ли не участниками происходящих событий. Об эпохе действа судить сложно. Модный подиум соседствует с деревенскими качелями, классический сюртук - с клубным пиджаком, галоши - с кроссовками.

Начало неожиданно. Под звуки бубна на подиуме появляются танцующие туземцы, за спинами которых красуется карта Африки. Впрочем, это весьма символично: очень скоро на сцене разразятся настоящие африканские страсти.

Поначалу все выглядит невинно. Стареющий, больной и праздный профессор привозит в усадьбу "Мэрилин Монро". И выстроенная годами работа большого муравейника с появлением стрекозы и трутня вдруг дает сбой. Деревенские трудоголики забыв о делах, начинают витать в облаках, философствовать и сомневаться.

Среди туч еще проглядывает солнце, но, приближая грозу, уже накрапывает дождь. С наступлением ночи страсти накаляются. И каждую полную драматизма мизансцену завершает мощный грохот грома и ослепительная вспышка молнии.

В спектакле немало и других интересных режиссерских находок. Отстраненные манипуляции хирурга со скальпелем в руках, который под стенания пациента признается, что сам удивлен неизменно успешному исходу операций, даже когда он бывает в стельку пьян: талант не пропьешь. Рыдающий дуэт совершенно разных несчастных женщин: безответно влюбленной в местного эскулапа дурнушки и страдающей от опостылевшего старика-мужа молодой красавицы. Белоснежное платье "Монро", которое под руками потерявшего голову живописца, превращается в заляпанную красками палитру.

Режиссер спектакля Георгий Цхвирава признается, что ничего, собственно, не придумал. Просто внимательно читал первоисточник. Чехов, по его мнению, неисчерпаем. А ставить "Дядю Ваню" для него настоящее счастье. И актеры с ним солидарны.

- Работать с этим материалом безумно интересно, - признается исполнитель роли дяди Вани Олег Теплоухов. - А близость со зрителем на малой сцене еще более обостряет чувства, позволяя "искрить" сильнее.

Между тем

"Дядя Ваня" выдвинут на соискание премии "Золотая маска" в пяти номинациях: "Драма", "Спектакль малой формы", "Работа режиссера" (Георгий Цхвирава), "Женская роль" - Кристина Лапшина (Соня), "Мужская роль" - Олег Теплоухов (Войницкий), а также "Мужская роль второго плана" - Иван Маленьких (Телегин).