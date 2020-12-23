Экспозиция, которую первыми увидели читатели Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова (здесь выставка работала с 19 ноября), разместится в читальном зале Центральной районной библиотеки имени В. М. Баянова.

- Мы пригласим на открытие медицинских работников - врачей и медсестер из нашей центральной районной больницы, в том числе прошедших "красную зону", а также ветеранов здравоохранения, - рассказала корреспонденту "РГ" главный библиотекарь Лариса Мякишева. - И будем устраивать экскурсии для наших читателей. Так, например, предстоящей выставкой уже заинтересовались члены библиотечного клуба "Хорошее настроение", объединяющего людей в возрасте от 65 до 85 лет. Есть среди них и те, кому тоже пришлось увидеть пандемию изнутри.

Выставка будет организована с соблюдением всех требований масочного режима и продлится почти до конца января, а из Топок в феврале она отправится в Юргу. В списке также Прокопьевск, Новокузнецк, Калтан, Междуреченск, Мыски, Гурьевск, поселки Ижморский и Яшкино. А завершится проект, инициированный "Российской газетой" в год ее тридцатилетия, в Кемерове, в конце 2021 года.