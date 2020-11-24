"РГ" в Кемерове организовала выставку рисунков врача из "красной зоны"

"Моя "больная" реальность" - так назвал он свои рисунки черной тушью на белых листах. Когда брался за перо в перерывах между тяжелыми сменами, не думал ни о каких выставках (тем более что ему, живописцу-любителю с художественной школой и домом творчества в багаже, все музеи отказывали). Просто хотел "заякорить" новый этап жизни, каждый его день, справиться со стрессом, доверить бумаге боль и страх, все переполнявшие душу чувства и эмоции. Получилось очень искренне и пронзительно.

У Руслана за плечами две вахты в приемном отделении инфекционного госпиталя на базе перинатального центра. Особенно трудно пришлось во время дежурств в реанимации. Прежде всего, психологически. "Смерть, можно сказать, не выходила из стен отделения", - говорит Руслан. Вместе с другими врачами, "в мирной жизни" офтальмологами, кардиологами, урологами или хирургами, он боролся за каждого пациента. Подставляя коллегам плечо, поддерживая и их, и больных словом и взглядом. Несмотря ни на что сохраняя спокойствие, уверенность и сияющую под маской улыбку.

- Мне моральная поддержка была очень нужна, спасибо за нее Руслану. Я видела его рисунки в Instagram, но там, на вахте, даже не знала, что работаю рядом с автором, - сказала после торжественного открытия выставки акушер-гинеколог перинатального центра Ирина Климчук.

Мир в "красной зоне" разделен надвое: те, кого спасают, и те, кто спасает. Выжить по обеим сторонам "больной реальности" суждено не всем. Так что серия рисунков доктора - еще и память об ушедших. Одну из последних работ, написанных после выхода из реанимации, некоторые сравнивают с "Адом" Иеронима Босха.

За две вахты в инфекционном госпитале Руслан создал больше сорока графических работ. Фото: Александр Сусоев

- Понимаю эту работу так: смерть рядом, но многие не до конца понимают серьезность ситуации. Ковид вскрыл очень много проблем. Но надо уважать друг друга, нет же ничего сложного в том, чтобы носить маску и соблюдать социальную дистанцию, - поделился впечатлениями врач-эндоскопист Ильдар Валиуллин, однокурсник Меллина по медицинской академии.

Руслан признался, что, обдумывая название для серии рисунков, до конца не мог понять, где на самом деле "больная реальность": в госпитале, где лежат тяжелые больные с одышкой, или вне его стен, где сталкиваешься с безразличием, равнодушием и потребительским отношением.

- На мой взгляд, графика - очень верное, точное попадание. Внутри ковидария, как ни странно, все и правда кажется черно-белым, - отметил анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов, на днях тоже вернувшийся с очередной вахты. - Но мне сложно оценивать, где передний край: в реанимации, приемном отделении, на скорой помощи… Я бы не градировал. Мне кажется, мы все сейчас как в центре циклона. Везде тяжело. Надеюсь, переживем. Пандемия показала, что хоть на дворе и 21-й век, мы все так же беззащитны перед природой. Это надо понять и отдавать себе в этом отчет. Думаю, если пандемия уйдет, а какие-то нормы безопасности останутся (даже самые элементарные - мыть руки, носить маски), это будет важный плод пандемии.

Выставка, организованная "Российской газетой", вызвала огромный интерес у кемеровчан и гостей города Фото: Александр Сусоев

Выставка, открывшаяся в Кузбасской Государственной научной библиотеке имени В. Федорова, вызвала огромный интерес у кемеровчан и гостей города. Ее первыми посетителями стали врачи, журналисты, депутаты, сотрудники и читатели библиотеки. В адрес медицинских работников сказано немало добрых слов. Библиотека, встречающая этой осенью свое столетие, как сообщила ее директор Вера Никулина, вместе с "Российской газетой" будет и дальше воплощать в жизнь проекты, посвященные нелегкому труду врачей, медсестер и санитарок. Директор призвала своих коллег из городских и районных библиотек области, где выставка побывает в течение 2021 года, всеми средствами рассказывать о живущих рядом людях в белых халатах. В итоге получится большой коллективный портрет. К слову, член Союза художников Кузбасса Анатолий Хуторной напомнил: в России давно существует традиция: художники отправляются в самые горячие точки, самые больные места, чтобы потом с помощью пера, кисти и холста рассказать людям правду. Получается, талантливый доктор из "красной зоны" эту традицию продолжил.

Сынишка Руслана Меллина, первоклассник Витя, написал в книге отзывов печатными буквами: "Мой папа молодец". Этим летом они вместе собирались побывать в Феодосии, в доме-музее Ивана Айвазовского, одного из любимых папиных художников. Но летний отпуск сорвался. И на праздничную линейку в школу первого сентября Вите пришлось идти без отца - его срочно вызвали в госпиталь.

…В декабре Руслану Меллину предстоит следующая вахта в "красной зоне".