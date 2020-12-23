В четыре раза вырос иммунитет к COVID-19 у жителей Приангарья

"Третий этап был проведен нами в соответствии с графиком - с 7 по 18 декабря, - сообщил "РГ" директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов. - Если экстраполировать эти данные в соответствии с алгоритмом исследовательского проекта на все население региона, то получается, что новую коронавирусную инфекцию перенес каждый четвертый житель области".

Напомним, что по итогам первого этапа уровень коллективного иммунитета был зафиксирован на отметке 5,8 процента, второго - более 12 процентов. Третий этап, получается, показал 25 процентов. Исследования проводились с той же группой волонтеров, постоянно проживающих на административных территориях Иркутской области, что и на предыдущих этапах. Всего участие в нем приняли почти две тысячи человек.

Окончательные итоги исследований по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 населения Иркутской области и всей Российской Федерации будут подведены в ближайшее время, сообщил Сергей Балахонов.

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