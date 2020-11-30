ВОЗ: У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу

У россиян растет уровень иммунитета к коронавирусу, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что Роспотребнадзор и другие исследовательские институты ведут серологические исследования. Уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус, отметила Вуйнович. Помочь сформировать иммунитет поможет вакцинация.

В то же время представитель ВОЗ отметила, что пока неизвестно, как долго будет держаться иммунитет. "Мы еще не знаем, насколько он устойчив, насколько он имеет именно защитную роль в случаях, если это была бессимптомная инфекция или она проходила тяжело", - добавила Вуйнович. Ведь о вирусе еще многое не известно.

Она также посоветовала россиянам провести приближающиеся новогодние праздники дома. "Поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми", - отметила она.