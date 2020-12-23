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23.12.2020 06:28
Рубрика: Культура

Пандемия творчества

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 290(8344)
В Омском доме художника начала работу региональная выставка-конкурс "Лучшее художественное произведение 2020 года". Сюжеты многих работ навеяны пандемией. Новый коронавирус здесь можно наблюдать и в графике, и в металле. Специалисты считают, что это вполне естественно.
Работа скульптора Александра Капралова "Коронавирус" вызвала массу эмоций у посетителей выставки. Фото: Сергей Мельников Работа скульптора Александра Капралова "Коронавирус" вызвала массу эмоций у посетителей выставки. Фото: Сергей Мельников
Работа скульптора Александра Капралова "Коронавирус" вызвала массу эмоций у посетителей выставки. Фото: Сергей Мельников

- Многие художники болели сами, мастера в возрасте были вынуждены находиться на самоизоляции. Но, судя по работам, карантин пошел им на пользу. Они сумели вдохновиться, создали интересные, достойные внимания произведения, - уверена член правления Омского отделения Союза художников Елена Боброва.

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На выставке экспонируются в основном натюрморты, портреты и автопортреты, что отчасти продиктовано пандемией. Художники почти не ездили на пленэры, закрывшись в своих мастерских.

Омский скульптор Александр Капралов представил отлитый в металле "Коронавирус". В его версии - это восседающий на драконе всадник с крючковатым носом, пустыми глазницами и вороной, сидящей на изломанном локте. Впрочем, разглядывая скульптуру, несущую, вроде бы, зловещий смысл, посетители выставки улыбаются.

Картины "Золото осени" Георгия Кичигина, художественно "упаковавшего" опавшие листья в мусорные мешки, "Длинный год" Ильи Потапова - руки в перчатках, урна с использованными медицинскими масками, - тоже выглядят весьма иронично. Многие работы посвящены городским сюжетам: люди на опустевших улицах, беспризорные собаки, рабочие, убирающие первый снег.

И все-таки главная тема экспозиции - 75-я годовщина Великой Победы. Виталий Шевченко представил несколько скульптур, которые украшают улицы Омска. Одну, посвященную подвигу омских медиков в Великой отечественной войне, только что установили в парке Победы.

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Всего участниками 15-й по счету региональной выставки стали 77 авторов, представившие 113 картин, а также скульптуры и работы декоративно-прикладного искусства.

По мнению Елены Бобровой, несмотря на то, что уходящий год был сложным, омский вернисаж - 2020 удался и в целом внушает оптимизм.

Кстати

Выставка будет работать по 11 февраля 2021 года по адресу: ул. Лермонтова, 8, Дом художника.

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