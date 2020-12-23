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23.12.2020 20:28
Рубрика: Общество

Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ограничения, введенные в Петербурге для предприятий общественного питания, могут быть мгновенно смягчены при улучшении эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Чиновник отметил, что пока ситуация с пандемией в Петербурге достаточно тяжелая. И все решения относительно ограничительных мер будут приниматься исключительно по рекомендациям санитарных врачей. Мониторинг обстановки ведется постоянно, пока решений, касающихся ресторанного бизнеса, не принято.

- Как только будет возможность, поверьте, оно (решение) будет принято мгновенно, - заявил Ситов.

Напомним, в Петербурге с 25 декабря предприятиям общепита запретят принимать посетителей после 19.00, а с 30 декабря кафе и рестораны вовсе должны быть закрыты до 3 января.

Правда, повод для оптимизма, пусть небольшой, но есть. Так, в Петербурге относительно прошлой среды на 5 процентов снизилось число госпитализированных. 23 декабря их было 974, а 16 декабря - 1025.

По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Ларисы Соловьевой, дефицита мест в стационарах и госпиталях нет. Свободные койки есть в "Ленэкспо", где недавно под прием пациентов был перепрофилирован павильон №8. Он готов принимать пациентов в том числе и в состоянии средней тяжести. В "Ленэкспо" теперь можно сделать КТ, также есть отделение реанимации. Всего в Петербурге развернуто 11775 коек для приема пациентов с COVID-19. Под инфекционные стационары перепрофилировано большинство городских больниц, также больных с коронавирусом принимают в нескольких федеральных лечебных учреждениях.

По оценкам комздрава, примерно 60 тысяч петербуржцев сейчас лечатся дома, у них болезнь проходит в легкой форме. Ежедневно в городе фиксируется порядка 3,7 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.

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