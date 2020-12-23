В Калининградской области запретили новогодние торжества

В Калининградской области с 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, торговых центрах, бассейнах, банях и саунах, а также уличных концертов и фестивалей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно ему, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года запрещено обслуживание посетителей в кафе и ресторанах. Общепиту будет разрешено работать в период с 25 по 30 декабря - с 6 до 19 часов, с 3 по 10 января - с 6 до 21 часа.

Разрешается обслуживание на вынос, доставка на дом и в гостиничные номера. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при гостиницах и отелях, они смогут обслуживать своих постояльцев по графику: завтрак - с 07:00 до 10:00, обед - с 12:00 до 15:00, ужин - с 17:00 до 20:00.

Заведения общепита, расположенные в торговых центрах и не имеющие отдельного входа, должны будут закрыться с 25 декабря. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.

Кинотеатрам разрешено работать при загрузке не более 50 процентов. Фитнес-центры и спортклубы не смогут проводить групповые тренировки, но самостоятельные занятия клиентов разрешены.

В торговых центрах и комплексах с 28 декабря по 10 января не будут обслуживать посетителей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей (взрослых родственников, опекунов).

Школьников ждут длинные каникулы - с 28 декабря по 17 января. При этом дополнительное образование, колледжи и вузы работают в дистанционной форме, детсады продолжают работу в штатном режиме.

Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение экскурсий для группы более десяти человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах.

До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 25 января.