Постановление правительства Калининградской области от 23 декабря 2020 года № 943 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646 и от 14 сентября 2020 года № 671, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года №819, от 30 ноября 2020 года № 865) следующее изменение:

постановление изложить в следующей редакции:

"О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", от 02 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" государственный санитарно-эпидемиологический надзор", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", рекомендациями по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24, рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", направленными письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696, методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, подпунктом "и" пункта 1 статьи 10 Закона Калининградской области от 19 декабря 1997 года № 46 "О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 апреля 2020 года № 18р "О профилактических мерах по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 23 апреля 2020 года № 19р "О профилактических мерах по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872, от 20 марта 2020 года № 1172 и от 26 марта 2020 года № 2895, предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 04 апреля 2020 года № 39-00-01/04-1583-2020, от 06 октября 2020 года № 39-00-05/04-7301-2020, предложений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 15 апреля 2020 года № 11 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области", от 05 июня 2020 года № 14 "О переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий на территории Калининградской области", от 19 июня 2020 года № 15, от 26 июня 2020 года № 16 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 09 июля 2020 года № 18 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 22 июля 2020 года № 19 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 05 августа 2020 года № 21 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 19 августа 2020 года № 23 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 11 сентября 2020 года № 26 "Об ограничительных мероприятиях на территории Калининградской области", от 28 сентября 2020 года № 28, от 23 октября 2020 года № 31 "Об ограничительных мероприятиях на территории Калининградской области", от 02 ноября 2020 года № 32, от 09 ноября 2020 года № 33, от 26 ноября 2020 года № 35, от 07 декабря 2020 года № 36, от 20 декабря 2020 года № 37, от 23 декабря 2020 года № 38, информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 12 мая 2020 года № 39-00-01/04-2459-2020, а также с учетом протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской области от 14 марта 2020 года № 09/04-05, протоколов заседаний оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, от 26 июня 2020 года № АА-48/пртк, от 09 июля 2020 года № АА-52/пртк и от 17 июля 2020 года № АА-58/пртк Правительство Калининградской области постановляет:

1. Ввести на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области.

2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области массовых мероприятий:

1) деловых;

2) спортивных

3) культурных;

4) развлекательных;

5) публичных;

6) иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) досуговых мероприятий с участием граждан:

1) в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (заполнения не более 50 % мест) и обеспечения интервалов между мероприятиями не менее двух часов для проведения противоэпидемилогических мероприятий);

2) в сфере физической культуры и спорта (за исключением официальных спортивных мероприятий с участием команд Футбольного клуба "Балтика", при условии заполнения зрительских трибун не более 20 % от общего количества мест, и Волейбольного клуба "Локомотив -Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 10 % от общего количества мест);

3) в сфере выставочной деятельности;

4) в сфере развлекательной деятельности;

5) в сфере просветительской деятельности.

4. Временно приостановить на территории Калининградской области:

1) с 28 марта 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в части:

запрета проведения с 01 октября 2020 года по 31 января 2021 года любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий);

запрета работы фуд-кортов, стрит-фудов в период с 12 ноября 2020 года до 15 января 2021 года (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом);

запрета деятельности предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах (торговых комплексах) и не имеющих отдельного входа для посетителей, с 25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года;

запрета деятельности с 31 декабря 2020 года по 02 января 2021 года (за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов).

Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения для обслуживания их постояльцев по графику: завтрак - с 07.00 до 10.00, обед - с 12:00 до 15:00, ужин - с 17:00 до 20:00);

запрета обслуживания посетителей с 23.00 до 06.00, в период с 25 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года с 19.00 до 06.00, в период с 03 января 2021 года по 10 января 2021 года - с 21:00 до 06:00 (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом, в том числе на дом, в номера временного размещения);

оказания услуг общественного питания при единовременной посадке посетителей из расчета более 50 процентов от общего количества посадочных мест внутри помещений;

нахождения за одним столом более четырех человек с расстановкой столов на расстоянии менее 2 метров друг от друга;

- деятельность ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

- деятельность парков культуры и отдыха (в части работы аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях);

- деятельность физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (в части групповых спортивных тренировок (занятий), в том числе на открытых спортивных сооружениях - с численностью групп более 20 человек);

- деятельность подростковых и молодежных клубов, танцевальных, художественных, театральных студий, иных развлекательных и досуговых заведений для детей и взрослых в части:

проведения занятий в период с 16 ноября 2020 года до 28 декабря 2020 года в очной форме (для организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют деятельность на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград");

проведения занятий до 28 декабря 2020 года в помещениях - в группах более 12 человек, на открытых площадках - в группах более 20 человек (для организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют деятельность на территории муниципальных образований Калининградской области, кроме муниципального образования "Городской округ "Город Калининград");

проведения занятий в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в очной форме (для организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют деятельность на территории Калининградской области);

- деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";

2) с 06 апреля 2020 года до 17 января 2021 года государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке;

3) деятельность кинотеатров (кинозалов) в части запрета оказания услуг при загрузке более 50 %;

4) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года деятельность торговых центров и торговых комплексов в части обслуживания посетителей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей (взрослых родственников, опекунов);

5) с 12 ноября 2020 года по 10 января 2021 года предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за исключением предоставления услуг по предварительной записи);

6) с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года предоставление услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, юридических услуг (за исключением предоставления услуг по предварительной записи).

5. Ввести временный запрет с 28 марта 2020 года на курение кальянов:

1) в местах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

2) в помещениях и на территориях предприятий общественного питания;

3) в иных общественных местах.

6. Запретить нахождение граждан без средств индивидуальной защиты (лицевых масок) в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, станциях), отделениях многофункциональных центров, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях (при ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению.

7. Обязать сотрудников (преподавателей, административно-технический персонал) образовательных организаций, реализующих программы среднего образования, использовать средства индивидуальной защиты (лицевые маски) при нахождении вне классов.

8. Ввести на период с 03 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года, с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 01 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года, с 15 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года, с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, с 12 января 2021 года по 25 января 2021 года для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с возможностью:

1) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

2) осуществления прогулок;

3) следования на личном автомобильном транспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

9. Запретить с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проведение праздничных новогодних мероприятий во всех образовательных организациях и организациях дополнительного образования (за исключением детских дошкольных организаций, при соблюдении принципа групповой изоляции, без участия (привлечения) сторонних лиц и родителей (законных представителей) при условии благополучной эпидемической ситуации по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в организации), в организациях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, банях (саунах), фотостудиях, а также уличных концертов, фестивалей.

10. Запретить работодателям проведение любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом, включая корпоративные мероприятия в связи с празднованием новогодних праздников, в том числе по месту осуществления деятельности.

11. Запретить с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года:

1) проведение организованных экскурсий в группах более 10 человек в музеях, организациях, осуществляющих выставочную деятельность;

2) деятельность:

- по перевозке пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам с посадкой более 10 человек и заполнением более 50% посадочных мест;

- по проведению пешеходных экскурсий в группах более 10 человек.

12. Обязать:

1) граждан, проживающих или временно находящихся на территории Калининградской области:

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

2) граждан Российской Федерации, прибывающих в Калининградскую область через международные автомобильные пункты пропуска (за исключением лиц, осуществляющих международные автоперевозки) и воздушным транспортом:

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации, выдаваемой специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска;

- в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, до получения результатов лабораторного исследования - соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания);

- в случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

3) граждан иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность;

4) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

5) граждан соблюдать масочный режим (использование средства индивидуальной защиты - лицевой маски (одноразовой или многоразовой) при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в общественных местах и помещениях;

6) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

7) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области:

- обеспечить по соглашению сторон перевод на удаленный режим работы не менее 50 % офисных работников, в том числе беременных женщин, лиц, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет) (за исключением руководителей и сотрудников (работников) организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования);

- максимально использовать дистанционный формат взаимодействия с населением, не допуская отказа в предоставлении, оказании услуги;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- усилить контроль за соблюдением сотрудниками масочного режима (использования средства индивидуальной защиты - лицевой маски);

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий, рабочих групп, советов и иных подобных мероприятий;

- обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости:

прохождения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) -до получения результатов лабораторного исследования;

- проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства;

- обеспечить выполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в целях осуществления трудовой деятельности, требований по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

- обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований режима биологической безопасности для работников, в том числе:

проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

проведение не реже одного раза в неделю генеральной уборки помещений, контактных поверхностей (дверных ручек, перил, поручней, контактных поверхностей мебели, оргтехники) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников и посетителей;

соблюдение работниками и посетителями масочного режима, а также социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

дезинфекцию салонов автотранспортных средств с использованием дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, а также контроль соблюдения пассажирами дистанции от других граждан не менее 1 метра (для организаций, осуществляющих подвоз сотрудников (работников) к местам работы);

8) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом:

- обеспечить регулярное проведение мероприятий по дезинфекции;

- не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим;

9) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества собственников недвижимости проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирного дома, обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, кнопок домофонов, лифтового оборудования, почтовых ящиков и других контактных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по их применению;

10) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области непродовольственных товаров, продуктов питания и товаров первой необходимости, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 01 июня 2020 года;

11) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Калининградской области деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 апреля 2020 года.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области:

1) воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

2) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

3) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных организациях мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк), их изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведению ежедневной дезинфекции помещений и размещению информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

4) обеспечить с 27 июля 2020 года работу муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

5) обеспечить работу муниципальных общеобразовательных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

14. Образовательным организациям, за исключением организаций высшего образования, расположенным на территории Калининградской области, установить сроки зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.

15. Профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы исполнительной власти Калининградской области:

1) с 12 ноября 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва");

2) обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 12 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер обучающимся, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области;

16. Частным профессиональным образовательным организациям с 12 ноября 2020 реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.

17. Организациям дополнительного образования, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, реализующим программы дополнительного образования, обеспечить проведение занятий в период с 16 ноября 2020 года до 18 января 2021 года на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта).

18. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования и филиалам образовательных организаций высшего образования, расположенным на территории Калининградской области, в период с 03 ноября 2020 года по 17 января 2021 года осуществлять работу с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.

19. Частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, организовать с 27 июля 2020 года работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

20. Частным общеобразовательным организациям организовать работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

21. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти:

1) в пределах своей компетенции оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

2) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам исполнительной власти Калининградской области в реализации мер по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции.

22. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

23. Органам исполнительной власти Калининградской области:

1) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляются по поручению Губернатора Калининградской области, данному после 16 марта 2020 года;

2) организовать взаимодействие с подведомственными им государственными организациями Калининградской области, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований настоящего постановления;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) определить режим работы подведомственных государственных учреждений Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность оказания государственных услуг в дистанционной форме, не допуская при этом ухудшения качества их оказания.

24. Министерству развития инфраструктуры Калининградской области совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области организовать введение температурного мониторинга пассажиров на железнодорожных вокзалах и автовокзале города Калининграда перед посадкой.

25. Министерству образования Калининградской области обеспечить работу подведомственных государственных общеобразовательных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

26. Заместителю Председателя Правительства Калининградской области И.А. Баринову осуществлять:

1) контроль за исполнением настоящего постановления;

2) мониторинг ситуации, связанной с распространением в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, и ежедневное представление информации Губернатору Калининградской области либо лицу, исполняющему его обязанности.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







