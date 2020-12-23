В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации

Из реанимации Детской городской больницы Петербурга в обычную палату перевели младенца, который потерял всю семью из-за пандемии. Сейчас жизнь ребенка вне опасности, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Ребенок набирает вес, в больнице пробудет до новогодних праздников, к кому его выписать, сейчас решается.

Напомним, мальчик потерял самых близких родственников за несколько дней. Его 36-летняя мать попала в больницу с коронавирусом на 32-й неделе беременности. Она родила ребенка, но сама - погибла.

Также от COVID-19 несколько недель назад умерли бабушка и дедушка мальчика. Мать не была замужем, но сейчас появился человек, называющий себя биологическим отцом ребенка. Являлся ли он таковым на самом деле, можно установить только с помощью экспертизы - подтвердить слова мужчины просто некому. Мужчина взаимодействует с органами опеки, характеризуется положительно и никаких оснований ему не доверять в принципе нет. Но проблема в том, что экспертиза и установление отцовства через суд требуют времени.

Учитывая, что очень много бездетных пар готовы усыновить ребенка младенческого возраста, сейчас заявление на усыновление подала двоюродная сестра погибшей женщины. Она пошла на этот шаг, чтобы ребенка не признали сиротой и не начали искать ему сторонних усыновителей.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге отмечают, что в базу данных сирот вся необходимая информация направлена. Родственники могут решать свои юридические вопросы спокойно - другой семье ребенка не отдадут.