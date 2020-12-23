Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски

В Петербурге задержан мужчина, который накануне подрался в магазине с покупателем. После конфликта покупатель скончался.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, между мужчинами в магазине возник спор, в результате один покупатель толкнул другого в грудь, тот упал, был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

Мужчина скончался от разрыва селезенки и сильнейшей черепно-мозговой травмы, у него была проломлена голова.

Примечательно, что мужчина, которого толкнули, был без маски, а подозреваемый, наоборот, использовал средства индивидуальной защиты. Связано ли это обстоятельство с причиной конфликта, предстоит выяснить следователям.

Нападавшему же в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.