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23.12.2020 10:11
Рубрика: Общество

Крымский ученый спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Крымский вирусолог Владимир Оберемок, работающий над разработкой интерназальной (вдыхаемой) вакцины от коронавируса, дал прогноз развитию пандемии COVID-19.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По мнению доцента кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета лавинообразных подъемов заболеваемости уже не будет, а весной 2022 года жизнь вернется в нормальное русло.

- К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет, - считает Владимир Оберемок. - Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится.

Главными факторами, приближающими победу над COVID-19, ученый назвал вакцинацию населения и выработку коллективного иммунитета.

- Во-первых, будут вакцины и лекарства, - считает Оберемок. - Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусной инфекцией, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет маловероятно. А меняется этот вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами. Да и сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит смертность от заболевания будет не такой высокой, как сейчас.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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С мая 2020 года при КФУ работает научно-практический аналитический центр, занимающийся анализом и прогнозированием ситуации с COVID-19. На базе центра ежесуточно проводится до 3000 различных анализов. Как ранее сообщала "РГ", разработанная крымскими учеными вакцина уже прошла тестовые испытания на кроликах, у которых после введения препарата выработались антитела. Следующий этап - испытания на генномодифицированных мышах, которых вуз уже закупил.

Пока же смертность от коронавируса бьет новый рекорд. Как заявлено на сегодняшнем оперативном республиканском штабе, только за минувшую неделю от COVID-19 скончались в республике 53 человека, а за декабрь в РК зафиксировано уже 144 летальных исхода. Для сравнения: в октябре их было 75, в ноябре - 155 случаев.

За последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена в регионе у 353 человек.

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