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23.12.2020 12:58
Рубрика: Экономика

На объездной дороге Симферополя построят развязку за 719 млн рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Новый путепровод и транспортная развязка на перекрестке объездной дороги Симферополя и трассы на Николаевку будут построены к концу 2022 года. Распоряжением Совета министров РК выбран единственный исполнитель работ на этом объекте - компания "КрымСтройМост".

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Крыма
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На строительно-монтажные работы из бюджета будет выделено 719 миллионов рублей. Перед возведением нового путепровода старый, построенный еще при Украине, будет демонтирован. Проведенная в 2019 году экспертиза показала, что он не соответствует действующим в России требованиям к подобным сооружениям. Поэтому уже смонтированные мостовые пролеты и опоры будут разобраны.

Проектная документация для нового путепровода была разработана в 2019 году. Объект соединит объездную дорогу Симферополя с трассой Дубки - Левадки и далее - с федеральной трассой "Таврида".

Накануне крымское управление Ростехнадзора после проверки подтвердило готовность "Тавриды" к эксплуатации. "Службе автодорог РК" выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Нарушений технологии не обнаружено. Подготовка к возведению трассы началась в феврале 2017 года. За четыре года на 250 километрах появились 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения.

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