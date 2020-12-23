Уволен директор госпредприятия "Крым-Фармация"

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко уволил директора госпредприятия "Крым-Фармация" Тараса Чеславского и начальника управления лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения минздрава республики Дмитрия Рыскина. Об этом министр сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

По словам Остапенко, дополнительная закупка льготных лекарств для Крыма сейчас выполнена по 70 процентам позиций.

- По 20 процентам позиций заключены контракты, и поставка лекарственных препаратов будет выполнена 24-25 декабря, - уточнил он. - Два процента позиций в процессе заключения контрактов. И по трем процентам имеется дефектура, хочу озвучить эти лекарственные препараты, которые отсутствуют у поставщиков на сегодняшний день: это лизиноприл, ацетилцистеин, гидроксикортизол, урсодекзоксихолевая кислота, аминофиллин и гидроксихлорохин.

Общий запас лекарств в стационарах с учетом переданного объема позволяет обеспечить их бесперебойную работу в течение ближайших четырех-пяти недель.

- При этом увеличение темпов прироста заболеваемости повышает нагрузку на амбулаторный сегмент и коечный фонд, заставляя развертывать новые мощности, ускоряет использование и без того ограниченных запасов лекарственных препаратов.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов после нескольких попыток не дозвонился на "горячую линию" крымского минздрава. Последовало увольнение замминистра здравоохранения республики Георгия Кравца. А Чеславскому дали неделю на решение проблем.