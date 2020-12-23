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23.12.2020 11:13
Рубрика: Общество

Уволен директор госпредприятия "Крым-Фармация"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко уволил директора госпредприятия "Крым-Фармация" Тараса Чеславского и начальника управления лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения минздрава республики Дмитрия Рыскина. Об этом министр сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Фото: Пресс-служба главы РК
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По словам Остапенко, дополнительная закупка льготных лекарств для Крыма сейчас выполнена по 70 процентам позиций.

- По 20 процентам позиций заключены контракты, и поставка лекарственных препаратов будет выполнена 24-25 декабря, - уточнил он. - Два процента позиций в процессе заключения контрактов. И по трем процентам имеется дефектура, хочу озвучить эти лекарственные препараты, которые отсутствуют у поставщиков на сегодняшний день: это лизиноприл, ацетилцистеин, гидроксикортизол, урсодекзоксихолевая кислота, аминофиллин и гидроксихлорохин.

Общий запас лекарств в стационарах с учетом переданного объема позволяет обеспечить их бесперебойную работу в течение ближайших четырех-пяти недель.

- При этом увеличение темпов прироста заболеваемости повышает нагрузку на амбулаторный сегмент и коечный фонд, заставляя развертывать новые мощности, ускоряет использование и без того ограниченных запасов лекарственных препаратов.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов после нескольких попыток не дозвонился на "горячую линию" крымского минздрава. Последовало увольнение замминистра здравоохранения республики Георгия Кравца. А Чеславскому дали неделю на решение проблем.

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