В Крыму ответили за заявление Украины о водоснабжении полуострова

Условия украинской стороны для возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу являются смешными. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, отметив, что Россия самостоятельно способна решить любые проблемы на своей территории.

По его словам, украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у него хорошо получается - генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. "Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет", - цитирует РИА Новости Чегринца. "Построили мост, добудем и воду", - подчеркнул он.

Так Чегринец прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова. Представитель Киева сообщил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым только после "деоккупации" полуострова. При этом он отметил: если миссии ООН и Красного Креста признают, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион цистерны с водой и гуманитарные конвои.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

На состоявшейся на прошлой неделе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал пути преодоления водного дефицита на полуострове. По его словам, сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время ограничений чувствовать не будет", - заверил глава государства. Также Путин заявил о больших запасах пресной воды под Азовским морем. Правительство РФ выделило Республике Крым и Севастополю почти 50 миллиардов рублей на реализацию плана бесперебойного водоснабжения полуострова.