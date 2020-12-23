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23.12.2020 02:26
Рубрика: Власть

В Крыму ответили за заявление Украины о водоснабжении полуострова

Условия украинской стороны для возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу являются смешными. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, отметив, что Россия самостоятельно способна решить любые проблемы на своей территории.

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости
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По его словам, украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у него хорошо получается - генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. "Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет", - цитирует РИА Новости Чегринца. "Построили мост, добудем и воду", - подчеркнул он.

Так Чегринец прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова. Представитель Киева сообщил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым только после "деоккупации" полуострова. При этом он отметил: если миссии ООН и Красного Креста признают, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион цистерны с водой и гуманитарные конвои.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

На состоявшейся на прошлой неделе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал пути преодоления водного дефицита на полуострове. По его словам, сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время ограничений чувствовать не будет", - заверил глава государства. Также Путин заявил о больших запасах пресной воды под Азовским морем. Правительство РФ выделило Республике Крым и Севастополю почти 50 миллиардов рублей на реализацию плана бесперебойного водоснабжения полуострова.

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