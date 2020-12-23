В Крыму школьные каникулы начнутся досрочно

Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации зимние школьные каникулы в Республике Крым начнутся досрочно, а пятница 25 декабря станет последним учебным днем в 2020 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с министерством образования РК, я принял решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря,- написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По словам министра образования РК Валентины Лаврик, каникулы продлятся до 10 января. Весь учебный материал, не пройденный в текущем полугодии, дети изучат в третьей четверти. В ближайшее время в школах пройдут родительские собрания в онлайн-режиме: родителям и детям напомнят о соблюдении противоэпидемиологической дисциплины в каникулярный период.

Ранее на заседании антикоронавирусного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская сообщила, что количество заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за последнюю неделю возросло на 39 процентов - с 51 до 71. На "дистанционку" переведены из-за COVID-19 и ОРВИ в общей сложности более 140 классов. Пеньковская предлагала с 30 декабря перевести школы нескольких муниципалитетов на дистанционное обучение.

Власти Севастополя уже объявили зимние школьные каникулы с 21 декабря.