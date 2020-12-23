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23.12.2020 11:56
Рубрика: Происшествия

Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву оставлен без изменения

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева и оставил вынесенный ему приговор без изменения. Из смягчающих обстоятельств исключено наличие государственных наград. Однако назначенное ранее наказание утверждено, сообщили в среду в судебной инстанции.

Главу новосибирского областного управления дорог задержали за взятки

Как уже сообщала "РГ", 28 октября приговором Центрального суда Челябинска Евгений Тефтелев был признан виновным в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей и приговорен к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе еще на три года.

- Приговор обжаловали обе стороны, - сообщила представитель Челябинского суда Евгения Нациевская. - Прокурор просил увеличить срок наказания до 6,5 лет, размер штрафа - до 75 миллионов рублей, а запрет на занимание должностей на госслужбе - до 10 лет. Защитники осужденного напротив настаивали на смягчении наказания, просив заменить лишение свободы на штраф в размере трех-пяти миллионов рублей. Сегодня они просили приобщить к материалам дела банковский чек, подтверждающий, что Тефтелев внес на счет прокуратуры 1,25 миллиона рублей в качестве добровольного возврата части взятки. Однако, рассмотрев обстоятельства дела, суд оставил наказание без изменений.

С сегодняшнего дня приговор экс-градоначальнику вступил в законную силу.

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