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23.12.2020 20:46
Рубрика: Спорт

Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива"

Текст: Максим Домчев

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о вероятном уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

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В среду в СМИ появилась информация о том, что на следующей неделе будет объявлено об уходе из "Локомотива" гендиректора клуба Василия Кикнадзе. По данным издания "Спорт-Экспресс", на прошедшем совещании Кикнадзе уже попрощался с сотрудниками клуба.

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, с которым клуб не продлил контракт минувшим летом, не удивлен таким развитием событий.

"Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно", - заявил он "Спорт день за днем".

Относительно возможности своего возвращения в клуб Юрий Семин заявил, что если его позовут, то он пойдет в "Локомотив".

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