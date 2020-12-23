Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о вероятном уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В среду в СМИ появилась информация о том, что на следующей неделе будет объявлено об уходе из "Локомотива" гендиректора клуба Василия Кикнадзе. По данным издания "Спорт-Экспресс", на прошедшем совещании Кикнадзе уже попрощался с сотрудниками клуба.

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, с которым клуб не продлил контракт минувшим летом, не удивлен таким развитием событий.

"Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно", - заявил он "Спорт день за днем".

Относительно возможности своего возвращения в клуб Юрий Семин заявил, что если его позовут, то он пойдет в "Локомотив".