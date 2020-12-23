Из-за режима самоизоляции этой весной российским водителям автоматически продлили срок действия водительских удостоверений. Те, у кого он истекал с 1 февраля по 15 июля, получили возможность ездить со старыми документами до конца года. Однако до его завершения остались считаные дни, и забывчивые автомобилисты с боем новогодних курантов могут превратиться в правонарушителей.

Избежать этого очень просто, напомнили в столичных центрах госуслуг "Мои документы". Там рассказали, что заменить документ можно в любом офисе госуслуг, причем прописка не имеет значения. Даже если вы зарегистрированы не в столице, вам все равно оформят новые права в течение девяти календарных дней. "Оформить права национального и международного образца в ускоренном формате можно в день обращения во флагманских офисах "Мои документы". Для этого необходимо записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru, выбрать удобную дату посещения и прийти в офис к назначенному времени", - добавили в ведомстве.

Во время визита в офис госуслуг нужно взять с собой паспорт, старые права и медицинскую справку по форме 003-в/у. О последней придется позаботиться заранее - ее получение займет время. Если вы прописаны в Москве, то все довольно просто - записаться на медкомиссию можно онлайн на сайте mos.ru, выбрав одну из 10 городских поликлиник. Всех врачей вы пройдете в одном месте, потратив минимум времени и 3300 рублей. Предлагают такие услуги и частные медцентры - при их выборе нужно убедиться, что у них есть лицензия на выдачу справок для получения водительского удостоверения.

Помимо терапевта и офтальмолога для оформления справки необходимо попасть к психиатру и наркологу - они могут принимать в любой организации, оказывающей психиатрическую помощь. На этом этапе сложности могут возникнуть у тех, кто прописан не в Москве, поскольку нужно будет подтверждение того, что вы не состоите на учете у нарколога или психиатра. Дать такой документ могут только в медучреждении по месту прописки - многие из них, впрочем, предоставляют информацию удаленно.

В центрах госуслуг можно также оформить и международное водительское удостоверение - для этого понадобится помимо обычных прав и паспорта стандартная фотография на документы размером 35 на 45 мм. Имейте в виду, что во многих странах достаточно российских прав, и тогда оформлять международный документ не нужно. Госпошлина за выдачу международных прав составляет 1600 рублей, а российских - 2000 рублей.

Поменять водительское удостоверение можно в любом офисе госуслуг, причем адрес вашей прописки не имеет значения

Кроме того, в центрах госуслуг можно получить помощь и оформить документы в рамках жизненной ситуации "Я - автомобилист". За одно посещение можно не только подать документы на замену или восстановление национального водительского удостоверения и оформление прав международного образца, но и получить информацию об административных правонарушениях - специалисты проверят, нет ли у вас неоплаченных штрафов. Также в МФЦ можно подать заявление о внесении записи в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентов. Если вы, к примеру, живете в зоне платной парковки, то можете парковаться в своем районе бесплатно с 20.00 до 8.00. А если заплатите 3 тысячи рублей, то в течение года сможете оставлять машину и с 8.00 до 20.00. Но для этого нужно оформить резидентное разрешение, с чем и готовы помочь в московских офисах госуслуг. Подробности ищите на сайте md.mos.ru.