В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря

Госдума может уже в весеннюю сессию принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выступил с инициативой сделать этот день выходным по всей стране, объяснив, что последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент РФ Владимир Путин в ответ объяснил, что сделать такой выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно. Однако рекомендовал главам российских регионов принять такое решение.

Госдума действительно не успеет законодательно на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным. 24 декабря нижняя палата закроет сессию, и со всеми необходимыми процедурами уложиться не получиться.

"А уже в новом году в весеннюю сессию мы сможем в спокойном режиме принять соответствующие поправки в трудовое законодательство", - сказал Исаев в эфире телеканала "Россия 24".

Многие субъекты Федерации уже объявили 31-е число выходным.