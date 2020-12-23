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23.12.2020 03:37
Рубрика: В мире

В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эквадорские ученые обнаружили новые разновидности коронавируса. Ранее исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны. Это позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, выяснить, были ли мутации.

Обнаруженная в Дании мутация COVID менее чувствительна к вакцине

По данным университета Эспириту Санто, был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, и есть подозрение, что он повлиял на рост числа заболеваний в стране. Также были выявлены еще две разновидности, появившиеся в Эквадоре между июлем и ноябрем, пишет РИА Новости.

Ученые при этом подчеркивают, что данные разновидности не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании.

Напомним, ранее в Британии заявили о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, этот штамм может быть на 70% заразней обычного, однако ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В мире Южная Америка Эквадор Пандемия коронавируса COVID-19

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