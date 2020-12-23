В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса

Эквадорские ученые обнаружили новые разновидности коронавируса. Ранее исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны. Это позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, выяснить, были ли мутации.

По данным университета Эспириту Санто, был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, и есть подозрение, что он повлиял на рост числа заболеваний в стране. Также были выявлены еще две разновидности, появившиеся в Эквадоре между июлем и ноябрем, пишет РИА Новости.

Ученые при этом подчеркивают, что данные разновидности не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании.

Напомним, ранее в Британии заявили о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, этот штамм может быть на 70% заразней обычного, однако ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.