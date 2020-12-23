В футбольном клубе "Локомотив" произошла смена руководства

В руководстве "Локомотива", который не слишком удачно выступает в нынешнем сезоне, произошли кадровые перестановки.

По итогам 19 туров чемпионата России команда занимает всего лишь восьмое место, набрав 28 очков. От лидирующего "Зенита" команда, которую возглавляет Марко Николич, отстает на 13 очков. Также "Локомотив" неудачно выступил в групповом раунде Лиги чемпионов, заняв в своей группе лишь четвертое место и проиграв борьбу за путевку в Лигу Европы австрийскому "Зальцбургу".

После этого пошли разговоры о грядущей смене руководства в клубе. Сообщалось о том, что свои посты покинут председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а также генеральный директор Василий Кикнадзе. В среду на общем собрании акционеров "Локомотива" перемены в руководстве клуба произошли.

"Состоялось общее собрание акционеров АО ФК "Локомотив", на котором был избран новый состав Совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Новый состав Совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Плутника Александра Альбертовича". - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Пост гендиректора занял Владимир Леонченко, который в составе "Локомотива" стал бронзовым призером чемпионата России 1994 года. С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.