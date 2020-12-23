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23.12.2020 22:08
Рубрика: Спорт

В футбольном клубе "Локомотив" произошла смена руководства

Текст: Максим Домчев

В руководстве "Локомотива", который не слишком удачно выступает в нынешнем сезоне, произошли кадровые перестановки.

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По итогам 19 туров чемпионата России команда занимает всего лишь восьмое место, набрав 28 очков. От лидирующего "Зенита" команда, которую возглавляет Марко Николич, отстает на 13 очков. Также "Локомотив" неудачно выступил в групповом раунде Лиги чемпионов, заняв в своей группе лишь четвертое место и проиграв борьбу за путевку в Лигу Европы австрийскому "Зальцбургу".

После этого пошли разговоры о грядущей смене руководства в клубе. Сообщалось о том, что свои посты покинут председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а также генеральный директор Василий Кикнадзе. В среду на общем собрании акционеров "Локомотива" перемены в руководстве клуба произошли.

"Состоялось общее собрание акционеров АО ФК "Локомотив", на котором был избран новый состав Совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Новый состав Совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Плутника Александра Альбертовича". - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Пост гендиректора занял Владимир Леонченко, который в составе "Локомотива" стал бронзовым призером чемпионата России 1994 года. С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.

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