В НАСА сообщили о приближении к Земле трех "потенциально опасных" астероидов

К Земле приближаются три астероида, которые классифицируются как "потенциально опасные". Они благополучно пролетят мимо нашей планеты 25 декабря, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

По данным специалистов, диаметр самого большого из трех астероидов составляет около 200 метров. Он приблизится к Земле на расстояние около трех миллионов километров, пишет РИА Новости. Астероид 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к нашей планете в январе этого года. В следующий раз он пролетит мимо Земли в декабре 2021 года.

Отметим, что НАСА классифицирует как "потенциально опасные" все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр около 140 метров.

Ранее сообщалось, что астероид Психея, летающий между Марсом и Юпитером, может обрушить мировые рынки. Это небесное тело буквально напичкано металлами. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 000 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.