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23.12.2020 00:44
Рубрика: Общество

В НАСА сообщили о приближении к Земле трех "потенциально опасных" астероидов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К Земле приближаются три астероида, которые классифицируются как "потенциально опасные". Они благополучно пролетят мимо нашей планеты 25 декабря, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Фото: iStock
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По данным специалистов, диаметр самого большого из трех астероидов составляет около 200 метров. Он приблизится к Земле на расстояние около трех миллионов километров, пишет РИА Новости. Астероид 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к нашей планете в январе этого года. В следующий раз он пролетит мимо Земли в декабре 2021 года.

Отметим, что НАСА классифицирует как "потенциально опасные" все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр около 140 метров.

Ранее сообщалось, что астероид Психея, летающий между Марсом и Юпитером, может обрушить мировые рынки. Это небесное тело буквально напичкано металлами. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 000 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.

Общество Космос

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