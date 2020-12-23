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23.12.2020 13:00
Рубрика: В мире

В Швейцарии разыскивают около 10 тысяч британцев

Текст: Александр Саможнев

Мутация коронавируса в Британии вызвала серьезную обеспокоенность в Швейцарии. Власти в срочном порядке разыскивают около 10 тысяч британских граждан, въехавших в страну с 14 декабря на отдых. Задним числом отдано распоряжение направить всех на карантин, чтобы предотвратить распространение нового вируса, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Британия оказалась под замком и в одиночном плавании

К тому времени, как рейсы были приостановлены, в Швейцарии приземлились 92 самолета из Великобритании. Только в аэропорт Женевы в минувшие выходные прибыли 3500 пассажиров, всего около 10 тысяч. Федеральное управление здравоохранения запросило у авиакомпаний списки туристов. По существующим правилам, они должны были по прибытии заполнить формуляр и указать свой адрес в Швейцарии.

Особенно много британских гостей традиционно отдыхает на горнолыжном курорте Вербье в кантоне Вале. Теперь они с удивлением узнали, что должны пройти десятидневный карантин со дня прибытия в страну. Курорт попал в заголовки в начале декабря, потому что посетители загружали в социальных сетях видео с плотной толпой людей перед подъемниками. Директор бюро по туризму впоследствии заверил, что с тех пор были приняты строгие меры безопасности.

Несмотря на давление из-за рубежа в связи с коронавирусом, только некоторые швейцарские кантоны закрыли свои горнолыжные зоны на время отпуска. Об открытии сезона объявили самые большие лыжные станции, такие как Церматт, Кранс Монтана, Клостерс и Санкт-Мориц.

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