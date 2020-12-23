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23.12.2020 15:15
Рубрика: Спорт

В теле Марадоны не нашли следов употребления алкоголя или наркотиков

Текст: Юрий Когалов
Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона перед смертью не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия его тела.

Как показало обследование, внутренние органы бывшего спортсмена были в ужасном состоянии. Он страдал от сердечной недостаточности, цирроза печени, хронического заболевания почек, испытывал проблемы с легкими.

Фото: JORGE DURAN / AFP
Опубликовано последнее сообщение Марадоны перед смертью

Эксперты сделали вывод о том, что о здоровье Марадоны плохо заботились. В его крови были обнаружены следы психотропных препаратов. Некоторые из них могут вызывать аритмию, что представляет большую опасность для людей с хроническими заболеваниями сердца. Еще более важно то, что его болезнь никак не лечили, приводит мнение одного из медицинских специалистов агентство Telam. Как показало вскрытие, сердце Марадоны весило 503 грамма, что в два раза больше нормы.

Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Смерть легендарного футболиста стала предметом судебного расследования в Аргентине. Следователи уже допросили врача, оперировавшего Марадону незадолго до смерти, личных психиатра и психолога. Прокуратура пытается установить, могли ли их действия привести к смерти спортсмена.

Спорт Футбол Игроки и тренеры В мире Южная Америка Аргентина Умер Диего Марадона Диего Марадона

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