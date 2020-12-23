Видео: женщину задержали за езду по городу на игрушечном автомобиле

Такого нарушителя правил дорожного движения не приходилось задерживать, наверное, даже самым опытным патрульным. Да и есть ли вообще в китайских ПДД пункт о таком нарушении - передвижение по проезжей части на игрушечном транспортном средстве? Вряд ли. Скорее всего, нарушительницу накажут за хулиганство, а транспортное средство, розовое, мигающее игрушечными огнями, отправят на штрафстоянку.

В китайском Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь на юго-востоке страны) продавщице магазина игрушек было поручено доставить игрушечный автомобиль в близлежащий парк, где отдыхающие могли взять машинку в прокат и покататься по дорожкам. Чтобы сэкономить деньги и время, женщина решила не нанимать грузовик для доставки крупногабаритной игрушки, а привезти ее своим ходом, благо, что было недалеко.

Но суровых патрульных это объяснение не устроило: транспортное средство не предназначено для езды по городу, а его водитель - без прав. Каково теперь отдыхающим с детьми, ждущим в парке свою машинку, в полиции не уточнили.