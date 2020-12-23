Видеосервис Okko договорился об эксклюзивной трансляции "Грэмми" в России

Мультимедийный сервис Okko объявил о том, что проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63-й церемонии вручения наград премии "Грэмми".

Онлайн-трансляция состоится утром 1 февраля 2021 года, тогда как в США, где она вручается, это будет вечер предыдущего дня. Специально подготовленная телевизионная версия церемонии длится три с половиной часа.

Полная запись церемонии вручения "Грэмми" будет доступна в Okko после окончания прямой трансляции. Кроме того, позднее на сервисе появится еще одна специальная версия церемонии, включающая самые яркие моменты и лучшие выступления.

Номинанты на соискание "Грэмми" были объявлены в конце ноября. На награды в этом году претендуют музыкальные записи, представляющие различные музыкальные жанры, включая поп, классику, джаз, рэп, R&B и рок. Лидерами по числу номинаций стали Beyonce (9 номинаций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers (4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).

Зрители 63-й церемонии "Грэмми", как обещают, станут свидетелями довольно больших изменений в организации шоу, исполнительным продюсером которого стал обладатель премии "Эмми" Бен Уинстон, сменивший на этом посту отработавшего в шоу 40 лет Кена Эрлиха. Уинстон - опытный сценарист, режиссер и продюсер, он работал на телешоу "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом", с которым вместе создал "Караоке в машине".