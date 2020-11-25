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Бейонсе стала лидером по номинациям на "Грэмми"

Поп-музыка
    25.11.2020, 13:51
Текст:   Олег Усков

39-летняя американская певица и продюсер, выступающая под моноименем Бейонсе, стала лидером по числу номинаций на нынешнюю премию "Грэмми" (Grammy) - "музыкальный "Оскар".

Фото: twitter.com/ TheEmmys
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Как указано на сайте мероприятия, в теории артистка может получить восемь статуэток Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. Список был обнародован во вторник. Это - номинации "Запись года", "Песня года", "Лучшее R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня", "Лучшее рэп-исполнение", "Лучшая рэп-композиция", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучший музыкальный фильм".

На шесть наград претендуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Роди Рич, на пять - Бриттани Ховард, на четыре - Билли Айлиш, Джастин Бибер, Фиби Бриджес, Megan Thee Stallion, DaBaby, Джон Бизли и Дэвид Фрост.

Примечательно, что в число номинантов Grammy попали российский пианист Даниил Трифонов, который поборется за награду в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки", и дирижер Максим Емельянычев ("Лучшая оперная запись"). Также имелся в перечнях Леонид Агутин - последний был включен в "длинный список" номинантов, но выбыл на стадии шорт-листа.

Фото: kinopoisk.ru
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Меж тем в главных категориях ситуация следующая. На премию "Запись года" претендуют указанная Бейонсе с треком Black Parade, вездесущая Билли Айлиш с Everything I Wanted, рэперша Doja Cat с Say So, Меган Пит с Savage, Дуа Липа с Don't Start Now, Black Pumas с Colors, DaBaby с Rockstar и Пост Малоун с композицией Circles.

За награду "Альбом года" сразятся Black Pumas с одноименной пластинкой, Coldplay с Everyday Life, Джене Айко с Chilombo, Джейкоб Кольер с Djesse Vol.3, ВИА Haim с Women in Music Pt. III, Дуа Липа с Future Nostalgia, Пост Малоун с Hollywood's Bleeding и Тейлор Свифт с пластинкой Folklore.

Фото: twitter.com/ Shazam
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В номинации "Песня года" обозначены, помимо Бейонсе, Айлиш, Липа и Пост Малоун, а также Тейлор Свифт с Cardigan, Роди Рич с The Box, If the World Was Ending Джей-Пи Сакса и Джулии Майклз, I Can't Breathe исполнительницы с творческим псевдонимом H.E.R. Как несложно догадаться, ее трек посвящается Джорджу Флойду, который умер при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

За звание "Лучший новый исполнитель" поборются Фиби Бриджерс, Ноа Сайрус, Ингрид Эндресс, Chika, D Smoke, Доджа-Кэт, Меган Ти Стэллион и диджей Кайтранада.

Всего раздадут призы по 84-м категориям. Полный список - здесь.

63-я церемония вручения премии Grammy будет транслироваться 31 января и из-за распространения коронавирусной инфекции пройдет дистанционно - онлайн.

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