Shazam назвал сто самых популярных песен

Сервис Shazam обнародовал чарт из ста самых популярных песен за всю историю платформы.

Как передает BBC, первую строчку списка оккупировала композиция Dance Monkey несколько устрашающе выглядящей австралийской исполнительницы Tones and I (настоящее имя Тони Уотсон). Пользователи Shazam обращались за опознанием трека более 33 миллионов раз.

Второе место - Prayer in C, песня франко-израильского дуэта Lilly Wood & The Prick.

Третье - Let Her Go, главный хит британского музыканта Майкла Розенберга, более известного как Passenger.

Далее в первой десятке - Wake Me Up от Avicii, Lean on от Major Lazer, Thinking Out Loud Эда Ширана, Cheap Thrills от Sia, Somebody That I Used to Know Готье, This Girl от Kungs & Cookin' on 3 Burners и Take Me to Church от Hozier.

Причем в верхней двадцатке треки Ширана встречаются трижды, таким образом делая исполнителя рекордсменом

Со всей сотней можно ознакомиться здесь.

"Шазам" был запущен в 1999 году. Сервис позволяет пользователям по фрагменту трека определить название композиции и имя исполнителя. На текущий момент в библиотеке Shazam представлены более одиннадцати миллионов треков.