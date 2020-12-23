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23.12.2020 11:22
Рубрика: Власть

Володин рассказал о предстоящем заседании Госсовета

Текст: Татьяна Замахина
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал выступление лидеров думских фракций на заседании Госсовета, которое состоится сегодня, 23 декабря. Это заседание станет первым после принятия федерального закона о Государственном совете РФ, отметил спикер.

В работе Совета, в соответствии с указом президента, "примут участие руководители всех политических фракций Государственной думы и председатель Государственной думы", рассказал спикер на пленарном заседании. Они готовятся выступить.

Госсовет обсудит на заседании в среду развитие РФ до 2030 года и нацпроекты

Один из лидеров фракций - глава ЛДПР Владимир Жириновский - внес интересное предложение. Он напомнил, что не все фракции голосовали за поправки в Конституцию.

"Теперь получается - на чужом горбу в рай въезжаем? - возмутился он. - Я предлагаю статус поменять. Кто не голосовал за поправки в Конституцию, кто агитировал против вообще - дать им звание "младший член Государственного совета".

Политик, очевидно, имел в виду КПРФ. Первый замглавы этой фракции Николай Коломейцев ответил Жириновскому, подчеркнув, что именно думские коммунисты внесли 12 поправок к закону о Госсовете.

Вячеслав Володин напомнил спорщикам, что политическая система в РФ "сильна тем, что есть конкуренция и есть многопартийность".

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