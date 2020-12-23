Володин рассказал о предстоящем заседании Госсовета

В работе Совета, в соответствии с указом президента, "примут участие руководители всех политических фракций Государственной думы и председатель Государственной думы", рассказал спикер на пленарном заседании. Они готовятся выступить.

Один из лидеров фракций - глава ЛДПР Владимир Жириновский - внес интересное предложение. Он напомнил, что не все фракции голосовали за поправки в Конституцию.

"Теперь получается - на чужом горбу в рай въезжаем? - возмутился он. - Я предлагаю статус поменять. Кто не голосовал за поправки в Конституцию, кто агитировал против вообще - дать им звание "младший член Государственного совета".

Политик, очевидно, имел в виду КПРФ. Первый замглавы этой фракции Николай Коломейцев ответил Жириновскому, подчеркнув, что именно думские коммунисты внесли 12 поправок к закону о Госсовете.

Вячеслав Володин напомнил спорщикам, что политическая система в РФ "сильна тем, что есть конкуренция и есть многопартийность".