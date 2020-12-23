Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19

Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса. При этом на картонных поверхностях вирус SARS-CoV-2 сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических - до трех дней, пояснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Медики советуют не забывать о масках и перчатках, находясь в торговых центрах и выбирая подарки к празднику. А вернувшись домой - следует обработать купленные вещи дезинфицирующим средством, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты напомнили правила покупки сладостей к новогоднему столу. Если речь идет о наборах конфет, то особое внимание надо обратить на упаковку - как минимум она должна быть целой, а еще содержать информацию о названии продукта, его составе и количестве, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Правильный выбор - сладости с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.