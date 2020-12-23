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23.12.2020 06:26
Рубрика: Общество

Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса. При этом на картонных поверхностях вирус SARS-CoV-2 сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических - до трех дней, пояснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Медики советуют не забывать о масках и перчатках, находясь в торговых центрах и выбирая подарки к празднику. А вернувшись домой - следует обработать купленные вещи дезинфицирующим средством, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты напомнили правила покупки сладостей к новогоднему столу. Если речь идет о наборах конфет, то особое внимание надо обратить на упаковку - как минимум она должна быть целой, а еще содержать информацию о названии продукта, его составе и количестве, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Правильный выбор - сладости с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

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