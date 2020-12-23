Выбросы в окружающую среду удалось сократить на 71 тысячу тонн

"По результатам экологического мониторинга в ноябре определены населенные пункты, где наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, в список вошли 48 городов, - наметила следующие шаги в борьбе за здоровье граждан России Виктория Абрамченко. - Наша задача к 2030 году в два раза сократить объем выбросов в таких населенных пунктах".

В каждом из них программа действий будет определяться индивидуально, сказала вице-премьер и перечислила основные загрязнители воздуха: транспорт, промышленные предприятия и котельные, работающие на угле.

"Мы продолжим мероприятия по переходу на транспортные средства, использующие альтернативные виды топлива и энергии, а также на транспортные средства с гибридными силовыми установками, - уточнила Виктория Абрамченко. - Все загрязнители обязаны получить комплексные экологические разрешения, включающие программы модернизации производства".

Следить за состоянием атмосферного воздуха в России будет создаваемая в рамках исполнения поручения президента комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды, сказала Виктория Абрамченко.

"Такая система позволит получать и обрабатывать данные, в том числе о состоянии атмосферного воздуха, - заверила вице-премьер. - Источниками данных о состоянии окружающей среды должна стать система датчиков и сеть Росгидромета".