Выбросы в окружающую среду удалось сократить на 71 тысячу тонн

Новости

Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
Путин: Ситуация в "Красном бору" не лучше, чем в Усолье-Сибирском 15:57
Суд продлил домашний арест политологу Николаю Платошкину 15:55
Вице-мэр Ракова объяснила, чем осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весенней 15:54
Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердят до конца года 15:41
Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов 15:30
Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с трудовыми мигрантами 15:27
Задержаны шесть человек за убийства на национальной почве 15:24
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube 15:24
СМИ: Ушедший от Муцениеце к Карпович Прилучный завел роман с Брутян 15:16
Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб 15:13
Путин призвал реагировать на рост цен на жилье 15:12
Голикова отметила прирост населения в 11 российских регионах 15:09
Заммэра Москвы рассказала, когда удастся победить коронавирус 15:05
Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
На достижение наццелей в следующие три года выделят 39 трлн рублей 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 16:14
Рубрика: Общество

Выбросы в окружающую среду удалось сократить на 71 тысячу тонн

Текст: Алексей Дуэль
Экологический эффект от реализованных предприятиями в 12 городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха программ модернизации составил 71 тысячу тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Госсовета. По ее данным, проведенные работы обошлись компаниям в 78 млрд рублей.

"По результатам экологического мониторинга в ноябре определены населенные пункты, где наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, в список вошли 48 городов, - наметила следующие шаги в борьбе за здоровье граждан России Виктория Абрамченко. - Наша задача к 2030 году в два раза сократить объем выбросов в таких населенных пунктах".

Фото: iStock
Лидеры ЕС обязались к 2030 году на 55% сократить выбросы в атмосферу

В каждом из них программа действий будет определяться индивидуально, сказала вице-премьер и перечислила основные загрязнители воздуха: транспорт, промышленные предприятия и котельные, работающие на угле.

"Мы продолжим мероприятия по переходу на транспортные средства, использующие альтернативные виды топлива и энергии, а также на транспортные средства с гибридными силовыми установками, - уточнила Виктория Абрамченко. - Все загрязнители обязаны получить комплексные экологические разрешения, включающие программы модернизации производства".

Следить за состоянием атмосферного воздуха в России будет создаваемая в рамках исполнения поручения президента комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды, сказала Виктория Абрамченко.

"Такая система позволит получать и обрабатывать данные, в том числе о состоянии атмосферного воздуха, - заверила вице-премьер. - Источниками данных о состоянии окружающей среды должна стать система датчиков и сеть Росгидромета".

Общество Экология Власть Работа власти Президент Государственный Совет Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации