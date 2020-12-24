Австриец на 80-летие приобрел 80-й по счету Porsche

В начале декабря фабрику Porsche посетил необычный гость, 80-летний уроженец Вены Оттокар Я., один из любимых клиентов компании, прибыл лично забрать купленный им ярко-синий Boxter Spider, 80-й по счету автомобиль Porsche для Оттокара.

К знаменательному поводу в компании приготовили небольшую церемонию, преданному поклоннику марки позволили самостоятельно увенчать автомобиль накапотной эмблемой-гербом марки, а ключи от автомобиля Оттокару вручил сам Вольфганг Порше, председатель попечительского совета компании и младший сын ее основателя Фердинанда Антона Порше.

Приверженность Оттокара Я. марке Porsche - настоящая страсть, не отпускающая его почти полвека. О начале увлечения всех жизни Оттокар вспоминает с иронией: "С первых же моих любительских гонок Porsche просто проносились мимо меня с обеих сторон. Я стал копить деньги и вскоре купил свой первый 911 E желтого цвета".

Сегодня в коллекции австрийца всего 38 автомобилей Porsche, включая редчайшие гоночные прототипы 917 для 24-часовых гонок Ле-Мана и уникальные 910 с 8-цилиндровым двигателем, 904 с мотором конструкции Фурмана и 964 Cup.

Для хранения своих Porsche Оттокар выстроил вместительный гараж, в котором кроме автомобилей выставлена впечатляющая коллекция артефактов - деталей к машинам, полиграфических материалов и многого другого.

Установленный здесь же кинопроектор заправлен пленкой с культовой кинокартиной "Ле-Ман" 1971 года. Тем не менее выход своей страсти Оттокар находит не в созерцании, все его автомобили технически исправны и регулярно выезжают на исторические ралли и просто на прогулки. Не оставил Оттокар и увлечение любительскими гонками.

Явного предпочтения одним Porsche перед другими Оттокар не отдает, но по понятным причинам чаще всего садится за руль девяти дорожным машин, включая 911 R, 911 Speedster. А последнее время его увлек среднемоторный 981-й Boxter Spider с открытым верхом: "Как он звучит, управляется, его подвеска, он как никакой другой дорожный Porsche напоминает мне мой (гоночный) 910-й".

О времени Оттокар рассуждает философски: "Когда тебе 80, ты уже не оглядываешься назад, все что тебя интересует - что ждет впереди". А впереди он запланировал празднование полувекового юбилея с первой покупки Porsche автопробегом по панамериканскому шоссе в 2022 году.