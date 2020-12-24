Распоряжение главы Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № РГ-341 "Об организации в Республике Башкортостан рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Республики Башкортостан, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Башкортостан, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан: принять решение, аналогичное решению, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, в отношении государственных гражданских служащих и иных работников соответствующего государственного органа Республики Башкортостан;

обеспечить принятие решения, аналогичного решению, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, подведомственными организациями в отношении работников подведомственных организаций.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Республики Башкортостан:

принять решение, аналогичное решению, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, в отношении муниципальных служащих и иных работников соответствующего органа местного самоуправления Республики Башкортостан;

обеспечить принятие решения, аналогичного решению, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, подведомственными организациями в отношении работников подведомственных организаций.

4. Предложить работодателям (индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан, принять решение, аналогичное решению, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, в отношении своих работников.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Главы Республики Башкортостан.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







