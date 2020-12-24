В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем

31 декабря 2020 года в Башкирии объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава РБ Радий Хабиров.

Вместо 31-го выйти на работу нужно 26 декабря, в субботу. Согласно документу, это предписано сделать госслужащим. Такое же решение в отношении своих сотрудников должны принять руководители республиканских госорганов и местные власти. Сделать 31 декабря для своих сотрудников выходным рекомендуется также работодателям. Распоряжение не касается аварийных и экстренных служб, которые в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем и рекомендовал руководителям субъектов принять соответствующее решение.