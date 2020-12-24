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Что предложит XXI фестиваль "Новое британское кино"

Журнал
    24.12.2020, 11:38
Текст:   Юлия Авакова
Один из самых популярных фестивалей зарубежных фильмов "Новое британское кино" в двадцать первый позволит ознакомиться с произведениями кинематографа Соединенного Королевства. В этом году с 24 декабря по 10 января зрители смогут посмотреть ленты онлайн, в каталоге представлены не только премьеры этого года, но и некоторые более ранние работы, входившие в программу фестиваля в предыдущие годы.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Особый интерес представляют фильмы театрального режиссера Доминика Дромгула, чье плотное сотрудничество с лондонским "Глобусом" подарило зрителям со всего мира возможность ознакомиться со стильными, запоминающимися и вместе с тем визуально лаконичными постановками шекспировских пьес. Они с завидной регулярностью включаются в репертуар кинотеатров и исправно собирают множество ценителей шексипровского театра. Под его руководством на сцене "Глобуса" были поставлены "Кориолан", "Антоний и Клеопатра", "Король Лир", "Генрих IV" и другие спектакли. В рамках фестиваля будут представлены "Лето на озере", "Обрыв" и "Бенджамин", в которых он выступил в качестве продюсера, а также его режиссерский кинодебют под названием "Тихий шум".

Повседневность, слишком обыденная для того, чтобы быть замеченной и столь неуловимая для адекватной передачи, раз за разом становится предметом пристального исследования со стороны кинематографистов этой островной страны. На смотр этого года приехали фильмы о взрослении - "Идеальная десятка" и "Мейкап", о любви, тяготах супружества и попытках избежать засасывающего болота повседневности ("Розовая стена", "Бунтарка без причины", "Плывем, мужики").

Самым пронзительным документальным фильмом фестиваля станет чрезвычайно смелая во всех смыслах слова картина "Для Самы", которую создали Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс. Она повествует о жизни в разрушенном войной Алеппо, о человеческом подвиге доктора, который находит в себе силы жить и врачевать благодаря единственной надежде на будущее - своей новорожденной дочери Самы. Сама еще маленькая и не в силах понять масштаба трагедии, выпавшей на долю ее народа, но эти кадры навсегда станут свидетельством ужасов войны - которая, очень хочется надеяться, в один день превратится из разрывающих душу событий настоящего в печальную хронику прошлого.

Среди документальных фильмов об искусстве и жизни творческих людей числятся "МакКеллен: Играя роль", "Мир глазами Radiohead", "Мир Аниша Капура", "Кто украл Banksy", а также "Мечты о великанах" о создании Терри Гиллиамом "Человека, который убил Дон Кихота". Еще две работы посвящены взгляду на мир хореографа Акрама Хана - в "Танцоре и бойце" речь пойдет о связи танца и боевых искусств, а в "Можем ли мы жить с роботами?" исследуется актуальный вопрос сегодняшней этической повестки дня, взаимодействие с искусственным интеллектом. Особняком стоит выдающаяся короткометражка Джонатана Глейзера "Падение".

Фильмы фестиваля можно посмотреть на сайте организаторов.

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