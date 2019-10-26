Что предложит россиянам юбилейный Фестиваль британского кино

В ряде городов России стартует юбилейный, двадцатый фестиваль фильмов из Соединённого Королевства Бритфест. В течение трёх недель - с 29 октября по 17 ноября - россияне смогут ознакомиться с самыми разными отборными новейшими образцами кинематографа Туманного Альбиона.

Безусловно, один из главных козырей нынешнего Бритфеста - эксклюзивный показ долгожданного полнометражного продолжения культового сериала "Аббатство Даунтон". Картина вышла в Англии ещё в сентябре, но у нас прокат стартует только 21 ноября. Фестиваль позволит увидеть финал популярнейшей костюмной драмы, подводящую итог под шестью сезонами, шедшими на телевидении с 2011-го по 2015-й, на целый месяц раньше.

Любителям необычных хорроров тоже будет чем потешиться: на широких экранах можно будет увидеть этнохоррор "Гвен" режиссёра Уильяма Макгрегора, известного также работой над популярным сериалом "Полдарк". Действие разыгрывается в Северном Уэльсе в середине XIX века и сочетает в себе социально-политическую зарисовку и готическую мистику. В главной роли - юная красавица Элеонор Уортингтон-Кокс, засветившаяся в "Британии" и "Малефисенте".

Разумеется, будет широко представлен и комедийный жанр. В частности, картина Оливера Паркера "Плывём, мужики!" о бегстве от офисной рутины в ласковые воды секции по плаванию, многим напоминающая французский фильм "Непотопляемые", недавно выходивший в наш прокат. Созданные в копродукции с ирландцами и австралийцами "Животные" весело расскажут о нюансах женской дружбы. В "Друзьях рыбака" музыка сводит несводимое: гламурного столичного продюсера и суровых деревенских жителей, промышляющих рыболовством. Музыкой же спасается герой "Ослеплённого светом" - ретро-комедии о том, как кассета Брюса Спрингстина помогла молодому индийцу пережить тяготы иммигрантской жизни в 80-е.

Особый интерес вызывает "Лето Бэгнольдов", где одну из главных ролей исполнил Эрл Кейв - сын великолепного австралийского музыканта Ника Кейва (только что, кстати, выпустившего новый альбом). Эрл играет убеждённого металхеда, которому приходится провести каникулы с бесконечно далёкой от него мамой-мещанкой.

"Как снег на голову" - ещё одна комедия о непростых отношениях отцов и детей. Точнее в данном случае - матерей. Героиня фильма - мать-одиночка, неожиданно для себя и дочери подростка оказывающаяся беременной.

80-е и тэтчеризм недобрым словом поминаются в ещё одном фильме, тесно связанном с музыкой. В драме "Махинаторы" главный герой пытается организовать концерт Iron Maiden, но всё идёт не по плану.

В драмах вообще не будет недостатка, конечно - от любовных ("Розовая стена", "Сувенир") до экспериментальных. "Наживка" - необычный жанровый коктейль, снятый на чёрно-белую плёнку, приедет к нам с Берлинале. А драма о пожилом трансвестите и юном гее "Скованный" отработает обязательную в наши дни ЛГБТ-повестку.

Не обойдётся и без триллера. "Хорошую женщину найти тяжело" - многообещающий фильм о мести сильной и независимой барышни - это повестка тоже, конечно, без внимания не останется.

И о спорте. Британско-немецкий фильм "Голкипер" - байопик о Берте Траутманне, вратаре, который после Второй мировой войны из лагеря для военнопленных отправился прямиком в рамку "Манчестер Сити", что по тем временам было делом неслыханным.

Документальная программа так или иначе связана с музыкой: "Саундтрек революции" взглянет на борьбу против сегрегации в США сквозь эту необычную призму, "Быть Блэкером" нарисует портрет ямайского продюсера, а Cool Daddio: расскажет о жизни одного из королей американского андеграунда Р. Стиви Мура.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.