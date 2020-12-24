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24.12.2020 08:51
Рубрика: Власть

Депутат ЛДПР выступил за приостановление авиасообщения со всеми странами

На фоне выявления нового штамма коронавируса в Великобритании и ряде других стран депутат Госдумы от ЛПДР Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими государствами.

Фото: iStock
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Ранее, 21 декабря, Россия уже приняла решение о временном ограничении полетов гражданской авиации в Великобританию, депутат ж предложил приостановить сообщение со всеми странами мира.

В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое цитирует RT, в частности говорится, что данная мера необходима для "поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией".

Напомним, 22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании, обнаружено не было.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР Пандемия коронавируса COVID-19

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