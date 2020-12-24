Эксперты назвали марки машин с самыми надежными моторами

Компания CarMD, занимающаяся аналитикой рынка запчастей и сервисных обращений, опубликовала ежегодный рейтинг надёжности двигателей на основании анализа более 15.5 млн автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 годы.

Рейтинг автомобилей с самыми надёжными моторами возглавила марка Mitsubishi, за которой следуют Mitsubishi и Volkswagen. На четвёртом месте оказался Buick, пятую позицию за собой сохранил Ford.

Далее в списке по увеличению случаев срабатывания индикатора о том, что двигателю требуется ремонт, идут Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Самыми беспроблемными моделями с точки зрения двигателя эксперты назвали Toyota Tacoma 2018 года выпуска, Honda CR-V (2015), Toyota Camry (2018), Honda Accord (2017) и Toyota Tacoma (2017).

Также CarMD назвала марки автомобилей, ремонт двигателя у которых обойдётся дешевле всего: Kia, Chrysler и Mazda. Помодельно топ-3 по этому параметру выглядит следующим образом: Hyundai Tucson, Subaru Impreza и Mercedes-Benz GLE.