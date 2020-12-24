Главный переговорщик ЕС по Brexit рассказал о деталях сделки с Британией

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов… обеспечивает основу для взаимного доступа к воде и ресурсам с новым распределением квот и возможностей рыболовства", - рассказал политик в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, сделка предусматривает также сотрудничество между Евросоюзом и Альбионом в области научных исследований и инноваций, ядерной безопасности и космоса в рамках программ ЕС. "Наше партнерство также будет включать политику не-дискриминации в отношении граждан ЕС, которая будет касаться виз, услуг и координации социального обеспечения", - сказал Барнье.

Переговорщик также высказал сожаление, что "уровень амбиций в вопросе поддержания мобильности граждан не соответствует историческим связям" между Британией и ЕС. "Но это, опять-таки, выбор британского правительства", - заявил политик.

По его словам, механизм регулирования исполнения соглашения также предполагает возможность введения "санкций, в том числе односторонних, быстрых и эффективных в случае необходимости".