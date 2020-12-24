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24.12.2020 19:19
Рубрика: Общество

Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное

Текст: Ирина Алпатова

Выстроенная во время пандемии инфраструктура для удаленного образования позволит в дальнейшем не пропускать занятия, например, во время вынужденного отсутствия ребенка в школе. Это хороший пример того, как цифровые технологии уже изменили наши привычки. Однако полностью онлайн-обучение не заменит традиционное, сказал член думского Комитета по информационной политике депутат Александр Хинштейн на пресс-конференции в четверг.

Фото: AP
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Во время самоизоляции онлайн-сервисы показали взрывной рост. Это коснулось технологий удаленного образования и работы, сервисов доставки продуктов из магазинов и ресторанов, электронная коммерция, онлайн-кинотеатры.

"Во многих нишах мы имеем сильных отечественных игроков. Европейцы могут назвать россиян избалованными хорошим сервисом: пока в Европе доставка из интернет-магазинов затягивается на две недели, в России доставят заказ в течение суток", - сказал он.

Национальные лидеры, по словам Хинштейна, есть во всех основных сегментах, но остаются незанятые российскими разработками ниши. "Это еще раз было подтверждено, когда среди отечественных разработок не нашлось аналогов Zoom, при этом безопасность иностранной платформы не отвечала потребностям при организации дистанционных уроков", - отметил депутат.

Государство создает условия для появления таких решений. Поддержать отечественные ИТ-компании сможет инициатива по предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Перенос обязательной предустановки российского программного обеспечения на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января на 1 апреля 2021 года, позволит участникам рынка подготовиться к исполнению требований российского законодательства.

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