Указ главы Республики Коми от 24 декабря 2020 года № 148 "Об организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

В соответствии со статьями 5, 6, 113 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях рациональной организации в Республике Коми служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года постановляю:

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Коми, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Коми должности государственной гражданской службы Республики Коми, и иные должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, и предоставить день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми принять меры и соответствующие решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Республики Коми, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Указа, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, организовать рабочее (служебное) время сотрудников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба







