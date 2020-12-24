В Коми 31 декабря будет выходным

В Республике Коми 31 декабря объявлен выходным днем. Вместо него сотрудники республиканских учреждений будут работать в субботу, 26 декабря.

Как сообщает правительство РК, соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Он распространяется на членов правительства региона и работников органов исполнительной власти Коми.

Руководителям других организаций всех форм собственности, расположенных на территории республики, рекомендовано организовать расписание труда и отдыха в предновогодние дни в аналогичном порядке - поработать 26 декабря вместо 31-го.