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24.12.2020 15:44
Рубрика: Общество

В Коми 31 декабря будет выходным

Текст: Марина Ледяева

В Республике Коми 31 декабря объявлен выходным днем. Вместо него сотрудники республиканских учреждений будут работать в субботу, 26 декабря.

Фото: iStock
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Как сообщает правительство РК, соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Он распространяется на членов правительства региона и работников органов исполнительной власти Коми.

Руководителям других организаций всех форм собственности, расположенных на территории республики, рекомендовано организовать расписание труда и отдыха в предновогодние дни в аналогичном порядке - поработать 26 декабря вместо 31-го.


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